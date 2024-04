Opel Grandland: So wird das SUV zum Flaggschiff

Sofort erkennbar ist der Grandland Nummer zwei an der 3D-Vizor-Front und dem erstmals beleuchteten Opel-Blitz. Das stylische Gesicht soll den Beginn einer neuen Design-Philosophie einleiten. Ihr Debüt feierte die komplett unter Glas gehaltene 3D-Vizor-Front im vorigen Jahr bei der Studie „Experimental“. Auch am Heck strahlt es innovativ in Form des beleuchteten Opel-Schriftzugs.