BMW i3s: Echt umweltfreundlich, endlich sportlich

Apropos: Die Lithium-Ionen-Akkus sind jetzt 94 Ah/33 kWh groß, was beim i3s für eine NEFZ-Reichweite von 280 Kilometer reicht, bzw. 235 bis 245 Kilometer nach dem realistischeren WLTP-Zyklus.

Nun also der volle Spaß!

Sein auf Sport getrimmtes Fahrwerk lässt den BMW i3s nun vollends zum Spaßgerät für die Stadt werden, aber auch außerhalb macht er jetzt den Eindruck, als würde ihm schnelle Kurven selbst Spaß machen. Der Komfort muss da etwas in den Hintergrund treten, das Fahrwerk ist relativ hart. Kleiner Nachteil in der Stadt: Der i3s hat mit 10,31 Meter einen um knapp einen halben Meter größeren Wendekreis.