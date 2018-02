Seat Tarraco: Das spanische Siebensitzer-SUV

Was die Technik betrifft, hüllt sich Seat vorerst in Schweigen. Überraschungen sind jedoch nicht zu erwarten, da es sich um einen Technikbruder des Skoda Kodiaq handelt. Der Tarraco dürfte also rund 4,70 Meter lang werden und einen über 2000 Liter großen Kofferraum bieten. Optional wird man das künftige Seat-SUV als Fünf- oder Siebensitzer bestellen können.