GB: Explosion und Hauseinsturz in Leicester

Mutige Passanten als Ersthelfer

Auf Twitter wurden rasch Fotos und Videos gepostet, in denen aus dem Gebäude schlagende Flammen zu sehen sind. Augenzeugen berichten von einem Knall in der Hinckley Road am Stadtrand gegen 19 Uhr, der geklungen habe "wie die Detonation einer Bombe". Auch sei eine deutliche Erschütterung in der Nachbarschaft spürbar gewesen. Mutige Passanten hätten Opfer schließlich aus der Gefahrenzone befreit und brennende Teile mit bloßen Händen weggeschleudert, berichtet "The Sun" online.