111 Schülerinnen nach Boko-Haram-Angriff vermisst

Nach einem Angriff der Islamistengruppe Boko Haram auf eine Mädchenschule in Nigeria werden seit Mittwoch 111 Mädchen vermisst. Über das Schicksal der Schülerinnen gibt es laut Polizei keinerlei Informationen. 815 weitere Schülerinnen seien nach dem Überfall vom Montag in das Internat in Dapchi im Nordosten des Landes zurückgekehrt.