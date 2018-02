Scooter: „Heiligeili, ihr Schweine!“

21.50 Uhr – Oi!: Während man andere Musiker schon für den bloßen Anflug von Arroganz oder Bodenhaftungsverlust ans mediale Kreuz nagelt, kann sich Baxxter alles leisten. „All around the world you see my face on TV, and all around the world they want to be like H.P.“ – ja um Gottes Willen natürlich. Wer Thomas Bernhard liest und im noblen Hamburger Norden die Garage voller Jaguars und Aston Martins hat, der hat es geschafft. Und dennoch verkennt der Fronthüne nicht die wichtigste Botschaft des Lebens: „Don’t take life too serious, nobody gets out alive anyway“ – danke!