Welas-Park-Mitarbeiter zwischen Hoffen und Bangen

Auch wenn der Verkauf nicht überraschend kommt, erwischte es die 210 Mitarbeiter des Welas-Park in Wels am falschen Fuß. „Traurig“ und „schockiert“ sind viele Beschäftigte, die mit Ende Juni ihre Jobs verlieren. „Die Situation ist beklemmend“, weiß Hannes Stromberger, Geschäftsführer des Welas-Park, des Pro in Linz und des Tabor-Einkaufsland in Steyr.