Auto rammte Radar-Anlage

Am Samstag lenkte ein 56-jähriger Niederländer seinen Pkw auf der Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg. Im Bereich der Geschwindigkeitsmessanlage vor der Autobahnbrücke Puch-Urstein kam er aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitschiene. Dann kollidierte er mit den beiden Frontkameras der in dem Bereich installierten Geschwindigkeitsmessanlage.