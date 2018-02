Amokfahrt in Braunau: Leberkässemmel als Auslöser

Der gefährliche Vorfall hatte sich gegen 16.20 Uhr in einem Braunauer Einkaufsmarkt zugetragen. Nachdem ihm die Leberkässemmel verweigert worden war, geriet der 38-Jährige in Rage. Er warf mehrere Waren zu Boden und rannte dann zu seinem Auto, das er in der Nähe des Geschäftes abgestellt hatte. Er startete den Wagen und fuhr ohne auf den Querverkehr Rücksicht zu nehmen auf das Einkaufszentrum zu. 3 Passanten konnten sich nur durch einen Sprung zur Seite gerade noch retten. Der Lenker stoppte erst, als der Pkw mit der Motorhaube schon im Geschäft stand. Dann wollte er retour fahren.