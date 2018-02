Rollender Beweis: Hier fährt ein echter Tesla Semi

Im Herzen soll der Semi ein Sportwagen sein. Nicht nur weil der Fahrer auf einem Einzelplatz in der Mitte thront wie im McLaren F1, sondern vor allem, weil er den Sprint von 0 auf 60 Meilen (=96 km/h) in fünf Sekunden schaffen soll. Ohne Auflieger wohlgemerkt. In voller Pracht und mit voller Zuladung 40 Tonnen schwer sollen es 20 Sekunden sein, was auch absolut beachtlich ist.