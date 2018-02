Amazon lässt sich Arbeits-Tracker patentieren

"Weg in die Sklaverei"

Arbeitsminister Giuliano Poletti meinte, in Italien seien Gesetze in Kraft, laut denen man Initiativen zur Kontrolle der Produktivität der Arbeitnehmer mit den Gewerkschaften vereinbaren müsse. Die Rechtspolitikerin Giorgia Meloni sieht in dem elektronischen Armband einen Weg, um aus Arbeitnehmern "Sklaven" zu machen. "Das ist das Ergebnis der ungeregelten Globalisierung", kritisierte Meloni. Die Gewerkschaften versprachen einen entschlossenen Widerstand gegen das elektronische Armband.