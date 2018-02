Audi bringt limitierten Hammer-RS6 mit 705 PS

Der Audi RS 6 Avant Performance Nogaro Edition ist ab sofort bestellbar - mit allem Drum und Dran werden in Österreich 231.167 Euro fällig. Wer es genau wissen will: Eigentlich ist das Fahrzeug nur in Deutschland erhältlich. Wer es in Österreich kaufen möchte, geht zum Händler seines Vertrauens, der das Gerät dann anfertigen lässt.