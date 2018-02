Handy-„Mario Kart“ und „Super Mario“-Film kommen

Das Geschäft mit der vor rund einem Jahr veröffentlichten Konsole Switch läuft prächtig, doch der japanische Gaming-Konzern Nintendo setzt auch auf andere Pferde. Am Donnerstag hat Nintendo angekündigt, eine mobile Smartphone-Version seines Kult-Racers „Mario Kart“ zu entwickeln. Und auch im Kino will man Fuß fassen: Nintendo hat offiziell bestätigt, an einem „Super Mario“-Film zu arbeiten.