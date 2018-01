Neue Cyberdevise wegen Betrugsverdacht gestoppt

Bitcoin und andere Cyberdevisen boomen derzeit. Doch die staatliche Regulierung und die Überwachung des enorm schwankenden Handels stecken noch in den Kinderschuhen. Zudem werden die Kryptowährungen immer wieder mit Geldwäsche und anderen kriminellen Machenschaften in Verbindung gebracht. Auch die Sicherheit wird infrage gestellt. Aufseher und Politiker warnen deswegen vor Investitionen in das Internetgeld.