Achterbahnfahrt mit Moshiri

Für die Werkserie „First Snow“ dienten ihm tief verschneite Bäume als Inspirationsquelle, die er mit seiner Kamera in einem Wald in der Nähe seines Ateliers in Lavasan, unweit von Teheran, eingefangen hat und in kraftvolle Kompositionen verwandelte. Anhand dieser Schwarz-Weiß-Fotografien zeichnet bzw. transferiert er die Landschaften mit einem Laserdrucker zunächst auf die Leinwand und lässt sie danach von iranischen Kunsthandwerkerinnen mit schwarzen und weißen Perlen besticken. Wenn man bedenkt, dass jede Perle einzeln bzw. maximal in einer Reihe von fünf Stück verwebt wird, um so jedes auch noch so kleinste Detail herauszuarbeiten, kann man sich vorstellen, um welchen Geduldsakt es sich dabei handelt. „Für ein Bild benötigen wir in etwa sieben bis acht Monate“, so Moshiri, dessen Werke u.a. zweimal auf der Biennale in Venedig und zuletzt im Andy Warhol Museum in Pittsburgh gezeigt wurden.