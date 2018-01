Streit um Parkplatz: Kosovaren drohten mit Mord

Kosovaren beim Tatort festgenommen

Nach der Morddrohung flüchtete der Mann in das Fitnessstudio, wurde von dem Trio verfolgt und abermals bedroht. Die mutmaßlichen Täter, drei Kosovaren (23, 25 und 44), wurden in unmittelbarer Nähe des Tatorts von der Polizei festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum gebracht.