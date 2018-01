Zehn Monate teilbedingte Haft für Kinderporno-Arzt

Die Verhaftung des beliebten Hausarztes sorgte im Vorjahr für Aufsehen im Bezirk Grieskirchen. Seine Patienten konnten zuerst gar nicht glauben, was dem Herrn Doktor vorgeworfen wurde. Nach einer Razzia im Haus des 61-Jährigen wurde der Arzt aber sogar in Untersuchungshaft genommen. Nun folgte der Kinderporno-Prozess in Wels.