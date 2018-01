Großfeuer bei Entsorger: Ursache bleibt unklar

Die Ermittlungen nach dem Großbrand in einem Entsorgungsbetrieb in Wulkaprodersdorf im Burgenland sind seitens der Staatsanwaltschaft Eisenstadt abgeschlossen, doch offene Fragen bleiben. So bleibt die genaue Brandursache trotz intensiver Erhebungen in dem Fall ungeklärt. Mögliche Auslöser könnten Selbstentzündung oder eine Zündquelle von außen sein, die fahrlässig oder vorsätzlich eingebracht wurde, so Behördensprecher Roland Koch am Mittwoch.