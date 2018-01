Einbrecher zündete Linzer Pizzeria an

Gefährlicher Brand Mittwochfrüh gegen 4.15 Uhr in Linz-Urfahr: Ein Einbrecher war in eine Pizzeria an der Ruudolfstraße eingedrungen, hatte Feuer gelegt. Einsatzkräfte mussten das Gebäude evakuieren, 25 Bewohner in die Kälte herausholen, da sie durch Rauchschwaden in Gefahr waren.