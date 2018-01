Russland will Internet strenger kontrollieren

Russland will offenbar ganze Internetknotenpunkte lahmlegen

Soldatows Informationen nach arbeiteten die russische Behörden auch daran, ganze Internetknotenpunkte in Russland lahmlegen zu können. "Wenn es beispielsweise in Sibirien eine Krise gibt, will der Kreml die Möglichkeit haben, das gesamte Internet der Region abzuschalten."