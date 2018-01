Kryptogeld-Girlgroup aus Japan besingt den Bitcoin

Wie die Wirtschaftszeitung „Handelsblatt“ berichtet, gab die Girlgroup „Kasotsuka Shojo“ (auf Deutsch in etwa: „Virtuelle-Währungen-Girls“) am Freitag ihr Debutkonzert in Tokio. Die Gruppe besteht aus acht jungen Frauen, die mit ihren Masken auf Kryptowährungen – Bitcoin, Ethereum und andere virtuelle Gelder – anspielen.