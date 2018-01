„Kingdom Come“: Junger Schmied auf Rachefeldzug

Am 13. Februar erscheint das Mittelalter-Rollenspielepos "Kingdom Come: Deliverance" für PC, PS4 und Xbox One. Das Game erzählt eine Abenteuergeschichte im Heiligen Römischen Reich: Als Henry, verschleppter Sohn eines einfachen Schmieds, macht der Spieler sich im mittelalterlichen Böhmen auf, den Mord an seinen Eltern zu rächen und stolpert dabei unverhofft in einen erbitterten Kampf um den Thron. Die Entwickler der Warhorse Studios in Prag wollen dabei großen Wert auf Realismus legen - inklusive detailgenauer Schwertkampf-Simulation.