„The Station“: Auf den Spuren der Alien-Raumfahrer

Im kickstarter-finanzierten Mystery-Adventure "The Station" verschlägt es den Spieler auf eine Alien-Raumstation mit einem mysteriösen Geheimnis. Ein Forschertrupp, der die Anlage untersuchen sollte, ist verschwunden und die Spieler versuchen anhand von Artefakten, die Geschehnisse zu rekonstruieren. "The Station" erscheint am 20. Februar auf Steam. Varianten für PS4, Xbox One und VR-Brillen soll folgen.