Geldwäscheverdacht: Grassers Konto eingefroren

"Die Banker haben in den Medien von Peter Hocheggers Aussagen gelesen, dass Grasser von ihm 2,4 Millionen Euro von der Buwog-Provision bekommen haben soll. Daraufhin meinten sie, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das nach Österreich überwiesene Geld von diesen Millionen stammt", zitiert der "Standard" Manfred Ainedter. Die Hypo Tirol sperrte jedenfalls Grassers Konto, der Ex-Finanzminister hat also aktuell keinerlei Zugriff auf das Geld. Laut Ainedter will man den Sachverhalt klären und einen etwaigen Schaden, der seinem Mandanten aus der Sperrung des Kontos entstanden ist, geltend machen.