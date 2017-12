Bestätigt: US-Konto gehört Karl-Heinz Grasser

Wie berichtet, war überraschend bekannt geworden, dass Grasser über ein Konto in den USA verfügen könnte – was Ainedter am Donnerstag gegenüber der „Krone“ bestätigte. „Eine Geldwäscheverdachtsmeldung erging kürzlich an die Behörden“, sagt der Verteidiger nun, nachdem er noch am Mittwoch "nichts davon wusste". Der Grund für die Meldung sei ihm allerdings „völlig unklar“, so Ainedter, denn das Investment sei den Behörden "längst bekannt".