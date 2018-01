„Stabiles Genie“ Trump nennt Autor „Totalversager“

Trump twitterte am Samstag als Antwort auf das Enthüllungsbuch, in dem er und seine engsten Mitarbeiter nicht gerade als intelligent dargestellt werden: "Tatsächlich sind meine beiden größten Stärken in meinem ganzen Leben geistige Stabilität gewesen und wirklich klug zu sein." Als Beweis führt Trump an, dass er es von einem "SEHR erfolgreichen Geschäftsmann" zu einem "Top-Fernsehstar" und dann gleich "im ersten Anlauf" zum US-Präsidenten gebracht habe. "Ich glaube, das würde nicht als klug, sondern als Genie durchgehen, und dazu als ein sehr stabiles Genie!"