Austro Coach Horrified
Muslic after Schalke’s 1-8 loss: “It’s a disgrace”
It’s a result that FC Schalke 04 won’t be able to simply brush aside: The “Royal Blues’” bitter 1-8 debacle at fellow promoted team SC Paderborn has left fans just as horrified as coach Miron Muslic! Immediately after the match, he didn’t mince words and mercilessly criticized his team...
“As the coach of Schalke 04, I can only apologize for this performance. I feel a deep sense of shame. It’s a disgrace,” Muslic said at the press conference.
Muslic’s harsh criticism of his players
The 44-year-old coach also said: “Everything we’ve built up since May 2025 is currently being destroyed at breakneck speed. I take full responsibility for the starting lineup. I take full responsibility for our game plan. And I take full responsibility for the result. But at some point, it’s time for the players to take responsibility, too.”
Muslic himself was immediately reaffirmed in his position by sporting director Frank Baumann (“There’s no debate about Miron”).
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