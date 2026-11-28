Sports Director Reassures
Bayern’s Eberl on Musiala: “A Personal Tragedy”
Bayern Munich’s sporting director, Max Eberl, is eager to see an end to the public debate surrounding German national team player Jamal Musiala, who has been injured once again!
“We just want some peace and quiet for the young man. We want him to have his space. It’s a human tragedy—what’s happening with this muscle injury and the recurrence of his old injury,” Eberl said Saturday on “Sky.”
“Everyone is giving him the time and space to step back a bit, to take a break, so he can come back stronger. We’re convinced of that. This is another setback, but we at the club—we at FC Bayern—will all support him and stand by him so he can make a comeback,” Eberl explained.
“I have a relationship based on trust with everyone!”
Musiala’s health has become a recurring topic of discussion at FC Bayern after Honorary President Uli Hoeneß and Supervisory Board member Karl-Heinz Rummenigge addressed the consequences of the 23-year-old’s neurological condition.
Eberl spoke cautiously when asked about his relationship with the club’s former leaders. “I have a relationship based on trust with everyone. It’s okay to disagree on certain issues. These discussions have always enriched FC Bayern and made it stronger.”
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