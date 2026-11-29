Individuelle Fertigung und Qualität

Rund acht Tonnen Wachs werden hier jährlich verarbeitet und das in aufwendiger Handarbeit, aus der vollgefärbte Kerzen entstehen. Ein kleines Stück Waldviertel, das in vielen Häusern Licht verbreitet. Inhaber Nathan Streibl hat den Familienbetrieb von seinem Vater übernommen und führt ihn mit seiner Frau Lisa und den Eltern Rita und Franz weiter. Statt auf anonyme Massenproduktion setzen Nathan und seine Lisa als eine der wenigen Kerzenzieher Österreichs bewusst auf individuelle Fertigung, Qualität und persönliche Begegnungen. Bei Workshops dürfen Besucher selbst Hand anlegen. Gerade vor Weihnachten glühen in der Werkstatt die Öfen besonders lange.