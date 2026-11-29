Seit 54 Jahren entstehen in einer kleinen Zieherei im Waldviertel Kerzen, die nicht nur in der Adventzeit die Herzen erwärmen. Die „Krone“ war auf Lokalaugenschein.
Wenn es draußen früh dunkel wird und in den Fenstern die ersten Adventlichter flackern, beginnt ihre besondere Zeit. In Mittelbergeramt bei Gföhl werden aus Wachs seit einer kleinen Ewigkeit auf Erden kleine Kunstwerke, die für viele Menschen untrennbar zu Weihnachten gehören: flackernde, Seelenwärme-spendende Kerzen. Jede Menge Handarbeit, Erfahrung und ein Fingerspitzengefühl stecken dahinter. Davon konnte sich auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei ihrem Besuch bei „koch-kerzen“ überzeugen – und selbst blau-gelbe Kerzen gießen. Zwischen Wachs, Farben und dem unverwechselbaren Duft der Werkstatt versuchte sie sich im Kerzenfärben.
Individuelle Fertigung und Qualität
Rund acht Tonnen Wachs werden hier jährlich verarbeitet und das in aufwendiger Handarbeit, aus der vollgefärbte Kerzen entstehen. Ein kleines Stück Waldviertel, das in vielen Häusern Licht verbreitet. Inhaber Nathan Streibl hat den Familienbetrieb von seinem Vater übernommen und führt ihn mit seiner Frau Lisa und den Eltern Rita und Franz weiter. Statt auf anonyme Massenproduktion setzen Nathan und seine Lisa als eine der wenigen Kerzenzieher Österreichs bewusst auf individuelle Fertigung, Qualität und persönliche Begegnungen. Bei Workshops dürfen Besucher selbst Hand anlegen. Gerade vor Weihnachten glühen in der Werkstatt die Öfen besonders lange.
Bei unseren Kreativtagen am 5. und 6. Dezember kann jeder Besucher höchstpersönlich in der Waldeinsamkeit seine Weihnachtskerzen gießen.
Nathan und Lisa Streibl
„Traditionen und Wurzeln“
Rund drei Viertel des Jahresumsatzes fallen auf Oktober bis Dezember. Dunkelrot und Tannengrün gehören zu den Klassikern, heuer sind auch erdige Töne und Mokkabraun gefragt. „Eine Kerze bringt Licht und Wärme in unsere Häuser und erinnert uns an unsere christlichen Traditionen und Wurzeln“, betont Mikl-Leitner. Für sie sei das ein wunderbares Beispiel, wie wertvolles Handwerk bewahrt und mit neuen Ideen in die Zukunft geführt werden könne.
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