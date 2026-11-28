„Alle Beteiligten der Klinik Innsbruck und der Feuerwehr haben die Übungsannahme ohne besondere Probleme bewältigt“, zieht Michael Wallenta, Leiter der Sicherheitstechnik an der Klinik Innsbruck, Bilanz. „Mit den Innsbrucker Feuerwehren haben wir im Ernstfall bestens ausgebildete Spezialisten mit hervorragender technischer Ausstattung an unserer Seite. Die Nachbesprechung hat außerdem einmal mehr gezeigt: Wenn man sich bereits kennt, erleichtert das die Zusammenarbeit ungemein und trägt zu einem besseren Einsatzergebnis bei.“