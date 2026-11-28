Einsatz für die Feuerwehr Reichenau an der Innsbrucker Klinik! Wegen eines Unfalls mit Chemikalien hatten die Florianijünger alle Hände voll zu tun. Für die Bevölkerung gibt es aber Entwarnung, denn es handelte sich Gott sei Dank bloß um eine Übung für den Ernstfall.
An der Klinik Innsbruck sind rund 8000 chemische Zubereitungen in Verwendung, der Großteil davon in den zahlreichen Forschungslaboren. Wegen immer strengerer Vorgaben im Arbeitnehmer- und Umweltschutz wurden gefährliche Arbeitsstoffe in den vergangenen Jahren laufend durch weniger gefährliche ersetzt. Dadurch sind Zahl und Gefahrenpotenzial dieser Stoffe kontinuierlich gesunken.
Ein nicht zu vernachlässigendes Risiko, dass bei einem Unfall gefährliche Arbeitsstoffe austreten, bleibt aber bestehen.
Alle Beteiligten der Klinik Innsbruck und der Feuerwehr haben die Übungsannahme ohne besondere Probleme bewältigt.
Michael Wallenta
Eigens ausgebildete Spezialisten
Für solche Fälle hat Innsbruck Spezialisten: Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau ist eine von zehn freiwilligen Feuerwehren der Stadt, die neben der Berufsfeuerwehr und den Betriebsfeuerwehren am Flughafen und in der Justizanstalt im Einsatz sind. Ihr Spezialgebiet sind Gefahrgut und Dekontamination.
Bei Einsätzen mit gefährlichen Stoffen unterstützt sie die Berufsfeuerwehr mit einer eigens ausgebildeten Mannschaft und Spezialausrüstung.
Betroffene Bereiche abgesperrt
Im Übungsszenario sperrte zunächst der Technische Journaldienst der Klinik den betroffenen Bereich ab und sorgte für Belüftung. Danach erkundeten Einsatzkräfte der Feuerwehr Reichenau unter höchstmöglichem Eigenschutz, in umluftunabhängigen Chemikalienschutzanzügen der Schutzstufe 3, die Lage. Anhand des Etiketts auf dem beschädigten Gebinde ordneten sie den Laborarbeitsstoff zu.
Beim inzwischen eingetroffenen Mitarbeiter der Sicherheitstechnik forderten sie das passende Sicherheitsdatenblatt an. Auf dieser Grundlage beurteilte die Einsatzleitung das Gefahrenpotenzial und legte das weitere Vorgehen fest.
Wenn man sich bereits kennt, erleichtert das die Zusammenarbeit ungemein und trägt zu einem besseren Einsatzergebnis bei.
Michael Wallenta
Leiter der Sicherheitstechnik zieht positive Bilanz
Anschließend wurde die ausgetretene Chemikalie gebunden und verpackt und der betroffene Hallenboden dekontaminiert. Zum Abschluss wurden die Einsatzkräfte in den Schutzanzügen in einer Dekontaminationseinheit gereinigt, die ihre Kameraden bereits vorbereitet hatten.
„Alle Beteiligten der Klinik Innsbruck und der Feuerwehr haben die Übungsannahme ohne besondere Probleme bewältigt“, zieht Michael Wallenta, Leiter der Sicherheitstechnik an der Klinik Innsbruck, Bilanz. „Mit den Innsbrucker Feuerwehren haben wir im Ernstfall bestens ausgebildete Spezialisten mit hervorragender technischer Ausstattung an unserer Seite. Die Nachbesprechung hat außerdem einmal mehr gezeigt: Wenn man sich bereits kennt, erleichtert das die Zusammenarbeit ungemein und trägt zu einem besseren Einsatzergebnis bei.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.