Am Freitag gegen 16.15 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Mürzzuschlag und die Feuerwehr Spital am Semmering alarmiert. Es war auf der S6 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Auffahrunfall im Baustellenbereich der S6 zwischen der Auffahrt Mürzzuschlag-Ost und dem Tunnel Spital.