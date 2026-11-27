Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Semmering Schnellstraße ein Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Feuerwehr, Rettung und Rotes Kreuz rückten aus.
Am Freitag gegen 16.15 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Mürzzuschlag und die Feuerwehr Spital am Semmering alarmiert. Es war auf der S6 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Auffahrunfall im Baustellenbereich der S6 zwischen der Auffahrt Mürzzuschlag-Ost und dem Tunnel Spital.
Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Feuerwehren sicherten die Fahrbahn ab und bereiteten die Fahrzeuge auf den Abtransport vort. Zwei Unfallautos wurden von einer Fachfirma von der Fahrbahn entfernt, ein weiteres konnte seine Fahrt fortsetzten, heißt es.
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