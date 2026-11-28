Ferne Galaxien, leuchtende Sterne und geheimnisvolle Schwarze Löcher: Am 2. Dezember haben Krone-Leser die Möglichkeit, „Smithsonians STERNENWELTEN – eine immersive Reise durch den Kosmos“ bei freiem Eintritt zu erleben. Tickets sind ab sofort im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at erhältlich
Die interaktive Virtual-Reality-Ausstellung am Wiener Donauturm basiert auf realen astronomischen Daten des Smithsonian, der NASA und der ESA.
An Bord der Weltraumteleskope Hubble, James Webb und Chandra erkunden die Gäste ferne Galaxien, durchqueren die Milchstraße und kommen der Sonne ganz nah. Zu den Höhepunkten zählen die Begegnung mit einem sterbenden Stern und die Annäherung an ein supermassereiches Schwarzes Loch. Mit kabellosen VR-Headsets bewegen sich Gruppen von bis zu sechs Personen frei durch die dreidimensionale Umgebung. Eine 15-minütige Einführung bereitet auf die anschließende 40-minütige Expedition vor
Mit der „Krone“ gratis zu den Sternen
Am Krone-Lesertag, Mittwoch, 2.12.2026 steht dieses außergewöhnliche Weltraumerlebnis kostenlos offen. Sichern Sie sich Ihre Tickets im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at.
Begrenztes Angebot: Aktion gültig nur solange der Vorrat reicht!