An Bord der Weltraumteleskope Hubble, James Webb und Chandra erkunden die Gäste ferne Galaxien, durchqueren die Milchstraße und kommen der Sonne ganz nah. Zu den Höhepunkten zählen die Begegnung mit einem sterbenden Stern und die Annäherung an ein supermassereiches Schwarzes Loch. Mit kabellosen VR-Headsets bewegen sich Gruppen von bis zu sechs Personen frei durch die dreidimensionale Umgebung. Eine 15-minütige Einführung bereitet auf die anschließende 40-minütige Expedition vor