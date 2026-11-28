Nach rund vier Jahrzehnten hat der Österreichische Weinbauverband seit November mit dem 43-jährigen Stefan Kast einen neuen alleinigen Geschäftsführer. Im Weinland Niederösterreich spricht er mit der „Krone“ über die derzeit schwierige Marktsituation.
Kast ist gebürtiger Burgenländer aus Neusiedl am See, der einer Winzerfamilie entstammt, selbst aber die HTL Eisenstadt absolvierte und dann Politikwissenschaft studierte. Allerdings legte er bereits während seines Studiums die Meisterprüfung für Weinbau und Kellereiwirtschaft ab und gründete 2008 einen Weinbaubetrieb im Nebenerwerb.
Weinbaubetrieb in Pillersdorf
Weitere Stationen waren Büroleiter in der Landespolitik und Obmann der österreichischen Jungbauernschaft sowie Tätigkeiten im Kabinett der Regierungsmitglieder Andrä Rupprechter und Harald Mahrer. Bereits 2014 verlegte sich sein Privatleben nach Niederösterreich, wo seine Gattin in Pillersdorf im Weinviertel gemeinsam mit ihrer Schwester einen Weinbaubetrieb führt.
Rahmenbedingungen für Winzer
2025 erhielt Kast das Angebot vom Präsidenten des Österreichischen Weinbauverbandes, Johannes Schmuckenschlager, Nachfolger von Josef Glatt als Geschäftsführer des Weinbauverbandes zu werden. Kast sieht es als wesentliche Aufgabe an, den „Winzern Rahmenbedingungen zu bieten, damit auch in Zukunft Betriebe geführt werden können, von denen ihre Familien leben können“.
60 Prozent aller Winzer wirtschaften im Land
Er will die Winzer zu Nachhaltigkeit anhalten. Darüber hinaus soll ein neues Weingesetz organisiert und umgesetzt werden. Die Marktsituation ist durch Konsumrückgänge derzeit keineswegs einfach, noch dazu gibt es durch die „Goldgelbe Vergilbung“ – verursacht durch die amerikanische Rebzikade – eine gefährliche Rebkrankheit, die zum Absterben befallener Rebstöcke führt, die „Krone“ berichtete. Und die Situation für die Weinbauern wird auch mit den strengen Auflagen der EU nicht besser. Warum das gerade für Niederösterreich so wichtig ist: Österreichweit gibt es derzeit 10.000 Weinbauern, davon wirtschaften etwa 60 Prozent im Land.
Hannes Ramharter
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