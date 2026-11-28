60 Prozent aller Winzer wirtschaften im Land

Er will die Winzer zu Nachhaltigkeit anhalten. Darüber hinaus soll ein neues Weingesetz organisiert und umgesetzt werden. Die Marktsituation ist durch Konsumrückgänge derzeit keineswegs einfach, noch dazu gibt es durch die „Goldgelbe Vergilbung“ – verursacht durch die amerikanische Rebzikade – eine gefährliche Rebkrankheit, die zum Absterben befallener Rebstöcke führt, die „Krone“ berichtete. Und die Situation für die Weinbauern wird auch mit den strengen Auflagen der EU nicht besser. Warum das gerade für Niederösterreich so wichtig ist: Österreichweit gibt es derzeit 10.000 Weinbauern, davon wirtschaften etwa 60 Prozent im Land.