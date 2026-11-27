Ein blau-gelbes Zeichen der Tradition mitten in Wien: Der „So schmeckt NÖ“-Adventmarkt lockt heute und morgen ins Palais Niederösterreich in der Herrengasse 13 in Wien.
Für viele Gäste beginnt der eigentliche Advent mit dem Besuch des „So schmeckt Niederösterreich“-Adventmarkts in Wien. Der geschmackvolle Adventmarkt im Palais Niederösterreich in der Herrengasse in Wien steht für Kulinarik, Kultur und Kunsthandwerk aus allen vier Vierteln des Landes. Im Rahmen der Eröffnung brachten Landeshauptfrau Mikl-Leitner und ihr Stellvertreter Stephan Pernkopf gemeinsam mit dem Bürgermeister von Altaussee, Gerald Loitzl und LH-Stv aus der Steiermark, Manuela Kohm den Christbaum im Innenhof zum Leuchten.
Für die seelsorgerische Einstimmung sorgte Pfarrer Richard Hansl vom Pfarrverband Weinland-Nord. Der prächtige Christbaum im Innenhof kam heuer aus Altaussee in der Steiermark.
„Besinnung und Tradition“
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte: „Der Advent ist eine ganz besondere Zeit im Jahr. Eine Zeit, in der wir uns auf das Wesentliche besinnen: auf Familie, Gemeinschaft und Zusammenhalt. Der ,So schmeckt Niederösterreich‘-Adventmarkt bringt uns nicht nur die Vielfalt und Qualität unserer Heimat näher, sondern hält auch unsere Traditionen hoch. Und eines ist für mich klar: Unser Adventmarkt trägt seinen Namen ganz bewusst. Er ist und bleibt ein Adventmarkt und wird niemals ein Wintermarkt sein. Denn der Advent ist untrennbar mit unseren christlichen Wurzeln verbunden und stimmt uns auf das Weihnachtsfest ein. Und diese Traditionen wollen wir auch an unsere Kinder weitergeben.“
70 blau-gelbe Betriebe sind mit dabei
Zustimmend ließ es sich Landesvize Stephan Pernkopf nicht nehmen, die Aussteller des Adventmarkts vor den Vorhang zu holen und seinen Dank auszusprechen: „Rund 70 niederösterreichische Betriebe präsentieren am Adventmarkt regionale Qualität und Vielfalt. Mit hochwertigen Köstlichkeiten, handwerklichem Können und viel Leidenschaft zeigen unsere Bäuerinnen und Bauern sowie Produzentinnen und Produzenten, was sie aus Liebe zum Land Tag für Tag schaffen“.
Auch am Samstag geöffnet
Für Kurzentschlossene gibt es morgen noch die Möglichkeit, den Adventmarkt zu besuchen: Der „So schmeckt Niederösterreich“-Adventmarkt hat morgen Samstag von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Auch kostenlose Führungen durch das Gebäude werden angeboten.
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