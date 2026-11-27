„Besinnung und Tradition“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte: „Der Advent ist eine ganz besondere Zeit im Jahr. Eine Zeit, in der wir uns auf das Wesentliche besinnen: auf Familie, Gemeinschaft und Zusammenhalt. Der ,So schmeckt Niederösterreich‘-Adventmarkt bringt uns nicht nur die Vielfalt und Qualität unserer Heimat näher, sondern hält auch unsere Traditionen hoch. Und eines ist für mich klar: Unser Adventmarkt trägt seinen Namen ganz bewusst. Er ist und bleibt ein Adventmarkt und wird niemals ein Wintermarkt sein. Denn der Advent ist untrennbar mit unseren christlichen Wurzeln verbunden und stimmt uns auf das Weihnachtsfest ein. Und diese Traditionen wollen wir auch an unsere Kinder weitergeben.“