In den Freitagmorgenstunden brannte ein Lkw auf der A9 nahe des Gleinalmtunnels. Asfinag und Feuerwehr konnten einschreiten und Schlimmeres verhindern.
Sirenenalarm am Freitag um 06.05 Uhr nördlich von Graz: Die Einsatzkräfte wurden zu einem Lkw-Brand auf die A9 in Fahrtrichtung Spielfeld, unmittelbar nach dem Südportal des Gleinalmtunnels, alarmiert. Asfinag-Mitarbeiter waren bereits vor Ort und konnten die Situation unter Kontrolle bringen. Allerdings: Rettungsgasse – Fehlanzeige!
Die Anfahrt zur Einsatzstelle gestaltete sich als äußerst schwierig, berichten die Feuerwehren Deutschfeistritz, Übelbach-Markt und Peggau. Erst nach mehrmaliger Aufforderung einzelner Fahrzeuglenker war ein Durchkommen möglich. Endlich am Ort des Geschehens angekommen, konnte der Brand rasch gelöscht werden.
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