Sirenenalarm am Freitag um 06.05 Uhr nördlich von Graz: Die Einsatzkräfte wurden zu einem Lkw-Brand auf die A9 in Fahrtrichtung Spielfeld, unmittelbar nach dem Südportal des Gleinalmtunnels, alarmiert. Asfinag-Mitarbeiter waren bereits vor Ort und konnten die Situation unter Kontrolle bringen. Allerdings: Rettungsgasse – Fehlanzeige!