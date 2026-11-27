Die Abhängigkeit veranschaulichte der Redner gleich anhand von aktuellen Zahlen, die er mit im Gepäck hatte. Demnach werden rund 70 Prozent des europäischen Cloud-Marktes von US-amerikanischen Großanbietern dominiert. Noch größer ist die Abhängigkeit bei Betriebssystemen und digitalen Plattformen. Laut einer Befragung sehen sich 93 Prozent der deutschen Unternehmen in unterschiedlichem Ausmaß von europäischen Digitalanbietern abhängig.