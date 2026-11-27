Ein sehr aktuelles Thema stand beim jüngsten Mittags-Jour-fixe des Management Club (MC) Tirol im Fokus, nämlich die digitale Souveränität Europas. Zu Gast war auf Einladung des MC-Vorsitzenden Helmut Lutz und GF Erwin Walch der Manager des Mobilfunkkonzerns A1, Christoph Wellenzohn.
Er beleuchtete in seinem Impulsreferat die Chancen und Risiken von Digitalisierung, KI und Europas Abhängigkeit von internationalen Technologiekonzernen.
Die Abhängigkeit veranschaulichte der Redner gleich anhand von aktuellen Zahlen, die er mit im Gepäck hatte. Demnach werden rund 70 Prozent des europäischen Cloud-Marktes von US-amerikanischen Großanbietern dominiert. Noch größer ist die Abhängigkeit bei Betriebssystemen und digitalen Plattformen. Laut einer Befragung sehen sich 93 Prozent der deutschen Unternehmen in unterschiedlichem Ausmaß von europäischen Digitalanbietern abhängig.
KI verändert die Wirtschaft grundlegend. Es ist wichtig, sich damit frühzeitig auseinanderzusetzen.
MC-Vorsitzender Helmut Lutz
„Dabei geht es auch um die Wettbewerbsfähigkeit“
„Digitale Souveränität bedeutet nicht, alles selbst machen zu müssen, sondern selbstbestimmt entscheiden zu können, welche Technologien und Partner man einsetzen kann. Dabei geht es insbesondere um Datensicherheit, technologische Unabhängigkeit, den Aufbau eigener Kompetenzen und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen“, betonte Experte Wellenzohn.
Mit dabei hatte der A1-Manager auch Beispiele für europäische Alternativen, wie etwa die Cloud-Plattform Exoscale oder innovative Lösungen der A1-Gruppe in den Bereichen sichere digitale Infrastruktur, resiliente Kommunikationsnetze und intelligente Energiespeicherung. Das Fazit des Jour-fixe: Digitale Souveränität ist nicht nur eine technische Frage, sondern ein Faktor für Sicherheit und Innovationskraft.
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