Mit „Dreamscape“ hat Joana Vasconcelos für die Swarovski Kristallwelten eine sinnliche Traumlandschaft geschaffen. Die portugiesische Künstlerin vereint barocke Opulenz, traditionelle Handwerkskunst und modernste Kristalltechnologie – ein faszinierender Dialog zwischen Kapitalismuskritik und Luxus.
Ausgerechnet ein Kronleuchter, der keinen einzigen Kristall benötigte, begründete den internationalen Ruhm jener Künstlerin, deren Wunderkammer „Dreamscape“ gestern in den Swarovski Kristallwelten in Wattens eröffnet wurde. Rund 14.000 Tampons hatte Joana Vasconcelos zu einem prachtvollen Lüster gefügt und damit 2005 bei der Biennale in Venedig für Aufsehen gesorgt. Was aus der Ferne höfischen Luxus suggerierte, konfrontierte aus der Nähe mit einem gesellschaftlichen Tabu: der Menstruation.
Die Rebellion im Gewand des Luxus
1971 als Tochter portugiesischer Eltern im Exil in Paris geboren, wuchs Vasconcelos nach der Nelkenrevolution in Lissabon auf. Aus Kochtöpfen formte sie gigantische Stöckelschuhe, aus Plastikbesteck kostbar anmutende Herzen.
Die Portugiesin hinterfragt die Mechanismen der kapitalistischen Konsumgesellschaft und zelebriert zugleich als bekennende „barocke Künstlerin“ die Ästhetik des Überflusses. Dass sie dabei mit Luxusgüterherstellern wie Dior und Swarovski kooperiert, gehört zu den reizvollsten Spannungsfeldern ihres Schaffens. Bereits 2012 präsentierte sie im Schloss Versailles einen mit Kristallen und Straußenfedern veredelten Hubschrauber als Sinnbild höfischer Verschwendung.
Ein kristalliner Wald im Morgengrauen
Mit „Dreamscape“ entführt Vasconcelos die Besucher in eine Landschaft zwischen nächtlicher Dunkelheit und erwachendem Tag. 37 unterschiedlich große, von der Decke hängende textile Tropfen bilden einen fantastischen Wald. Mehrere Tonnen an Kristallen wurden für dieses tolle Werk von Hand auf die kunstvoll gearbeiteten Textilien appliziert.
Ein Gesamtkunstwerk für die Sinne aus Kristall
Über ein Jahr arbeitete ein Team an der Installation, allein drei Monate beanspruchte die Kristallbestickung. Weitere 16.000 Kristalle wurden eigens für die Beleuchtung gefertigt. In Rosa, Weiß und sanften Blautönen entfaltet sich das Farbenspiel eines Lissaboner Morgens. Auch das persönliche Parfum der Künstlerin und die Musik ihres Freundes Rui de Luna sind Teil der Inszenierung. Der international tätige portugiesische Bariton, Komponist und Musikforscher beschäftigt sich intensiv mit dem musikalischen Erbe seiner Heimat.
Bereits 2023 verlieh er Vasconcelos monumentalem „Lebensbaum“ in der Sainte-Chapelle von Vincennes bei Paris seine Stimme. Diese neue Wunderkammer „Wattener Riesen“ setzt der menschlichen Handarbeit ein leuchtendes Denkmal. Gerade darin liegt die Qualität dieser ungewöhnlichen Allianz: Swarovski eröffnet einer gesellschaftskritischen Künstlerin die Möglichkeit, ihre Vision in monumentalen Dimensionen zu verwirklichen. Vasconcelos wiederum befreit den Kristall aus seiner Rolle als bloßes Statussymbol und macht ihn zum Träger einer künstlerischen Idee. Ein produktiver Widerspruch und eine Bereicherung für Tirols Kulturlandschaft.
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