Ein Gesamtkunstwerk für die Sinne aus Kristall

Über ein Jahr arbeitete ein Team an der Installation, allein drei Monate beanspruchte die Kristallbestickung. Weitere 16.000 Kristalle wurden eigens für die Beleuchtung gefertigt. In Rosa, Weiß und sanften Blautönen entfaltet sich das Farbenspiel eines Lissaboner Morgens. Auch das persönliche Parfum der Künstlerin und die Musik ihres Freundes Rui de Luna sind Teil der Inszenierung. Der international tätige portugiesische Bariton, Komponist und Musikforscher beschäftigt sich intensiv mit dem musikalischen Erbe seiner Heimat.