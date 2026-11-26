Child Abuse
Sensitive Investigation: Top Police Officer Suspended
A sensational investigation into a local law enforcement officer: The high-ranking officer was suspended after a dark secret came to light. It involves horrific images of child abuse. The “Krone” has all the details of the serious allegations.
The officer has been with the police force for more than 30 years, has a spotless personnel file, and enjoys an impeccable reputation among his colleagues. Now, however, the experienced law enforcement officer has been the topic of conversation in Burgenland law enforcement circles for days due to a dark secret that has come to light.
In any case, the horror among his colleagues is immense. The allegations against the inspector are serious: He is alleged to have downloaded the most repulsive images of child sexual abuse from the internet between mid-August and at least early September!
Reportedly Searched for Abuse Images on His Work Computer as Well
These are believed to be multiple child pornography files. According to the current status of the sensitive investigation, the officer apparently viewed these files—likely using a search engine—on his work computer as well. In any case, his own colleagues and the district attorney’s office are investigating him for child abuse and “visual depictions of minors in a sexual context.”
Top Officer Faces Prison and Loss of Pension
If the case goes to trial, the high-ranking police officer faces up to five years in prison. The inspector has been provisionally suspended from duty. Meanwhile, the Burgenland State Criminal Police Office also searched the officer’s residence, where images and data storage devices were seized.
Should the officer be sentenced to a prison term of more than one year on probation or six months without probation, his right to his quite substantial civil service retirement benefits will be forfeited due to statutory removal from office. This means he will lose all pension entitlements.
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