Lawinengefahr in Österreich: Ein Smartphone ersetzt weder eine sorgfältige Tourenplanung noch fundiertes Lawinenwissen. Warum selbst die besten ÖSV-Skibergsteiger regelmäßig den Umgang mit LVS-Gerät, Schaufel und Sonde trainieren, erlebte die „Bergkrone“ bei einer Lawinenschulung am Kitzsteinhorn in Salzburg.
Der Winter hat kaum begonnen, schon gibt es das erste Lawinenopfer: Am 14. November wurde ein 72-jähriger US-Amerikaner am Stubaier Gletscher in Tirol von einem Schneebrett erfasst und in eine 20 Meter tiefe Randkluft gerissen. Er überlebte nicht.
Ein tragischer Weckruf, noch bevor die Skitourensaison richtig Fahrt aufgenommen hat. Denn allzu oft ersetzt eine Linie auf dem Smartphone-Display eine gründliche Tourenplanung. Doch eine GPS-Spur in einer der vielen Smartphone-Apps weiß weder, wie stabil die Schneedecke ist, noch wie erschöpft die Begleiter sind.
Höchste Zeit also, das Lawinenwissen rechtzeitig vor Beginn der Wintersaison aufzufrischen und in Österreichs Bergrettungs-Ortsstellen wird bereits wieder mit LVS-Gerät, Schaufel und Sonde geübt. Dass Übung selbst für die Besten unverzichtbar ist, erlebte die „Bergkrone“ am Kitzsteinhorn (Salzburg).
Dort trainierten die ÖSV-Skibergsteiger mit Stephan Skrobar, staatlich geprüftem Skiführer und Sicherheitsexperten der Freeride World Tour. Die Ausrüstung und das Know-how steuert der steirische Lawinenspezialist PIEPS aus Lebring bei.
Wenn der Lauteste die Führung übernimmt
„Es geht gar nicht einmal um Lawinen, sondern darum, wie man sich draußen bewegt“, erklärt Stephan. Es geht um Wetter, Tageslicht, Kräfte, Gruppendynamik und die Frage, wer im Ernstfall tatsächlich helfen kann.
„Der Lauteste in einer Gruppe ist nicht unbedingt der Erfahrenste“, weiß der erfahrene Lawinen-Experte: „Wer einem selbstsicheren Anführer einfach blind folge, kann sich rasch gefährlich täuschen.“
Auch die Besten üben für den Ernstfall
ÖSV-Ass Paul Verbnjak weiß, warum das Thema Lawinensicherheit auch im Spitzensport brennt: „Bei unseren Rennen sorgen Experten für möglichst sichere Bedingungen, im täglichen Training in den Bergen sind wir Athleten oft selbst verantwortlich.“
Pauls Teamkollegin und Lebenspartnerin Sarah Dreier bringt es auf den Punkt: „Im Endeffekt will man wieder zurückkommen.“ Deshalb sind Tourenplanung, Wetterbericht und die passende Ausrüstung für Sarah entscheidend. Vor allem „der Umgang mit diesem Material ist extrem wichtig“, betont die sympathische Athletin.
Bei den Übungen auf dem winterlichen Kitzsteinhorn zählte deshalb nicht nur die schnelle Ortung. Auch das Sondieren, das Ausschaufeln und die Abstimmung innerhalb der Gruppe müssen unter Stress funktionieren. Denn nach einer Verschüttung zählen Minuten.
Stephan: „Eine rasche Kameradenrettung bietet im Fall des Falles einfach die beste Überlebenschance.“ Denn ein modernes LVS-Gerät alleine hilft wenig, wenn niemand weiß, wie es funktioniert. Stephans wichtigste Botschaft klingt einfach: „Wissen ist keine einmalige Prüfung. Es muss mit jeder Tour wachsen, damit aus jungen, wilden Bergsportlern einmal auch alte, erfahrene werden.“
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