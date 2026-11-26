Bei den Übungen auf dem winterlichen Kitzsteinhorn zählte deshalb nicht nur die schnelle Ortung. Auch das Sondieren, das Ausschaufeln und die Abstimmung innerhalb der Gruppe müssen unter Stress funktionieren. Denn nach einer Verschüttung zählen Minuten.

Stephan: „Eine rasche Kameradenrettung bietet im Fall des Falles einfach die beste Überlebenschance.“ Denn ein modernes LVS-Gerät alleine hilft wenig, wenn niemand weiß, wie es funktioniert. Stephans wichtigste Botschaft klingt einfach: „Wissen ist keine einmalige Prüfung. Es muss mit jeder Tour wachsen, damit aus jungen, wilden Bergsportlern einmal auch alte, erfahrene werden.“