After recovering from an injury
David Alaba makes his comeback for Udinese Calcio!
It may have only been a few minutes at the very end, but still: David Alaba is back!
After a little over a month on the sidelines due to injury, the longtime leader of the Austrian national team made his comeback for Udinese Calcio!
The 34-year-old from Vienna came on as a substitute in the 87th minute and was on the field when the final whistle blew, marking his club’s 1-1 draw against FC Bologna—their tenth consecutive game without a win. By that point, the goals had already been scored: Bologna’s opening goal by Nadir Zortea (43’) had been equalized by Nicolo Zaniolo (67’).
Genoa Wins Without Its Austrian Player
However, by earning a point, Udinese was at least able to pass the “red lantern” to Venezia, the new bottom team with the same number of points. Bologna is ninth in the league. Right behind them is Genoa, which won 2-0 at Sassuolo without Austrian national team players Franz Stolz, David Puczka, and Elias Havel. Juventus Turin put on a dominant performance in their 4-0 home win over Venezia.
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