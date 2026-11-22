Genoa Wins Without Its Austrian Player

However, by earning a point, Udinese was at least able to pass the “red lantern” to Venezia, the new bottom team with the same number of points. Bologna is ninth in the league. Right behind them is Genoa, which won 2-0 at Sassuolo without Austrian national team players Franz Stolz, David Puczka, and Elias Havel. Juventus Turin put on a dominant performance in their 4-0 home win over Venezia.