Lange durfte sich ein 19-Jähriger in Tirol nicht über seinen Führerschein freuen. Denn der junge Mann ist ihn auch schon wieder los. Das hat er sich selbst zuzuschreiben. In Hochfilzen war der Probeführerscheinbesitzer doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt.
Sonntagvormittag auf der Bundesstraße in Hochfilzen. Die Polizei führte auf der B164 Geschwindigkeitskontrollen im Ortsgebiet durch. Und ihnen kam dabei ein besonders eiliger Autofahrer vor die Linse.
„Ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer wurde gegen 10.45 Uhr bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h mit 101 km/h gemessen“, heißt es im Polizeibericht. Die massive Geschwindigkeitsübertretung wurde auch durch den Abzug der Messtoleranz nicht harmloser. 47 km/h zu schnell – das war eindeutig zu viel.
„Dem Lenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen“, erläutert die Exekutive die Konsequenzen. Eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft folgt. Das wird richtig teuer.
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