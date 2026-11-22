Auf einer Kreuzung an der Puntigamer Straße (Südgürtel) in Graz kam es Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Autofahrerin aus der Südoststeiermark wollte nach links in die Puntigamer Straße einbiegen und dürfte dabei einem entgegenkommenden Motorradfahrer den Vorrang genommen haben.