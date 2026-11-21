Bundesliga
LIVE: Lustenau Leads, but Tyroleans Are Applying Pressure
Newly promoted Austria Lustenau secured its first away win of this Bundesliga season on Saturday. The Vorarlberg side defeated WSG Tirol 1-0 thanks to a goal by Seydou Diarra (44th minute) and, with their second straight three-point win, moved past the Watteners into seventh place. WSG, on the other hand, is still waiting for its first home win of the season and has now gone four matches without a victory.
The match began with the home team enjoying slight dominance on the field and a first scoring chance, but Husein Balic shot well over the crossbar from about ten meters after turning (13th minute). WSG also made their presence felt with a free kick by Nikolai Baden Frederiksen, but Austria Lustenau’s goalkeeper Domenik Schierl was up to the task (32').
The winning goal came from a spectacular counterattack
For the visitors, Fabian Gmeiner fired the first warning shots (15th minute—off target; 35th minute—WSG goalkeeper Salko Hamzic made the save), before a beautifully executed counterattack produced the decisive goal. The ball came to Diarra via Dominik Weixelbraun, and he finished with a well-placed shot into the far corner.
In the second half, the Tyroleans fought in vain to equalize. Clear-cut chances were few and far between, as several promising attacks fizzled out due to sloppy final and penultimate passes. The most dangerous moment came when “super sub” Lukas Hinterseer missed the target (85th minute). Additionally, WSG’s penalty claims following a challenge between Baden Frederiksen and Danilo Soares were unsuccessful (75th minute).
WSG Tirol – SC Austria Lustenau 0–1 (0–1)
Tirol, Tivoli Stadion Tirol, Referee Ristoskov
Goal: 0–1 (44') S. Diarra
WSG: Hamzic – Boras, Kubatta, D. Gugganig, Oswald – Taferner (79' Sabitzer), Striednig (79' Celic) – Balic (69' Satin), Wels, Olakigbe (69' T. Goiginger) – Baden Frederiksen (79' Hinterseer)
Lustenau: Schierl – Gmeiner, Maak, Voisine, Soares – Kacuri – Weixelbraun, Afrifa (72' Delaye), S. Diarra, Gashi (86' Grabher) – Jastremski (64' Verinac)
Yellow cards: Oswald , Striednig, Wels; Maak
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.