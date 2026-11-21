The winning goal came from a spectacular counterattack

For the visitors, Fabian Gmeiner fired the first warning shots (15th minute—off target; 35th minute—WSG goalkeeper Salko Hamzic made the save), before a beautifully executed counterattack produced the decisive goal. The ball came to Diarra via Dominik Weixelbraun, and he finished with a well-placed shot into the far corner.