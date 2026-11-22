In anderen Bundesländern mag es Diskussionen geben: In Niederösterreich hat der heilige Nikolaus in Kindergärten jedenfalls seinen festen Platz. In einem gemeinsamen Schreiben wandten sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister an die Elementarpädagogen und ermutigen sie, Nikolaus, Advent, Weihnachten und andere christliche Feste auch heuer bewusst zu feiern.