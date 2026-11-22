Es dreht sich um eine stimmungsvolle Tradition die glänzende Kinderaugen erzeugt. Ein Brief – nicht an das Christkind, sondern an die heimischen Kindergartenpädagoginnen – soll für lebendiges Brauchtum im Advent sorgen.
In anderen Bundesländern mag es Diskussionen geben: In Niederösterreich hat der heilige Nikolaus in Kindergärten jedenfalls seinen festen Platz. In einem gemeinsamen Schreiben wandten sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister an die Elementarpädagogen und ermutigen sie, Nikolaus, Advent, Weihnachten und andere christliche Feste auch heuer bewusst zu feiern.
„Ein wichtiger Teil unserer Kultur“
„Denn die christlichen Feste und Bräuche sind nicht nur ein wichtiger Teil unserer Kultur und Identität, sondern vermitteln auch Werte, die für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft von großer Bedeutung sind“, erklären die beiden Politikerinnen.
„Gerade in einer Zeit, in der Kinder mit unterschiedlichen kulturellen und religiösen Hintergründen gemeinsam aufwachsen, ist es wichtig, unsere eigenen Traditionen selbstbewusst zu leben und an die nächste Generation weiterzugeben“, ergänzt Landeshauptfrau Mikl-Leitner.
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