Auf dem Rücken und an der Seite von Pferden entspannen, mit den Hühnern spazieren gehen, sich von Kühen in den Schlaf wiegen lassen: Am „Auszeithof Koinerberg“ in Gratkorn gibt es den echten Luxus heutiger Zeit.
Je mehr auf einen einströmt, von echten bis zu Fake News, dem ständigen Geplärre und Getöse unserer Zeit zwischen Konsumdruck und Schönheitswahn – umso mehr kommt man vielfach zum Schluss, dass der wahre Luxus unserer modernen Zeit woanders liegt. Nämlich: im Handy-Weglegen. Im Zur-Ruhe-Kommen. Im Loslassen. Und im Wiederfinden: von sich selbst.
Darauf ist man am Koinerberg in Gratkorn spezialisiert. Unkonventionell.
Vor der großen Heuraufe stehen vier mächtige, prächtige Ennstaler Bergschecken. Direkt davor lädt eine gemütliche Sitzecke, auf die gerade die Sonne strahlt, zum Pausieren ein. Beim gleichmäßigen Wiederkäuen und Schmatzen der Tiere, das fast einschläfernd wirkt, unter ihren wachenden Blicken und in der wohligen Wärme der Sonne möchte man in den Kissen versinken, den Moment festhalten und einfach einschlafen.
Ständig im Hamsterrad, Schmerzen ignoriert
„So geht es vielen bei uns“, schmunzelt Franz Grießenauer. Und er muss es wissen – er weiß es aus eigener Erfahrung. „Ich war früher im Nebenerwerb Landwirt für den konventionellen Rinderbetrieb, hatte einen Job im Schichtbetrieb, war ständig im Hamsterrad, oft völlig übermüdet, hab Schmerzen ignoriert“, sagt er heute. Bis ihn heftige Bandscheibenvorfälle fast in Bewegungsunfähigkeit und schließlich in eine Auszeit zwangen. Und ein Moment dabei alles veränderte. Seine kleine Tochter hatte ihm auf den Rücken ihres Pferdes geholfen.
„Und das hat mich getragen, ganz ruhig. So ein Tier hat ja auch eine andere Atmung als wir, es kam mir fast vor, als würden seine Zufriedenheit, seine Ruhe, sein Körpergefühl völlig auf mich übertragen.“
Spätestens da wurden ihm zwei Dinge glasklar: Es muss sich etwas ändern in seinem Leben!
Er will dieses Gefühl, die Achtsamkeit, die Auszeit auch anderen zugänglich machen. Und jetzt sind es gestresste, getriebene Menschen aller möglichen Backgrounds, die auf dem Rücken der Pferde oft eindösen und entspannt aufwachen.
Entschleunigung und Achtsamkeit wurden nämlich zu Grießenauers neuem Lebens- und Berufskonzept. Er bietet mit Mitgestaltern wie Victoria Kramer, die tiergestützte Therapeutin ist, „Auszeit am Koinerberg“ an. Ohne Konzepte, die übergestülpt werden. Sondern individuell.
Man spürt bereits „etwas“, wenn man auf den schönen, sehr gepflegten, weitläufigen, ruhig gelegenen Hof mit der fantastischen Aussicht ankommt.
Allein diese wunderschöne Reithalle mit Panoramablick! Gebaut hat sie der Franz selbst. Mit Schadholz nach Windbruch oder Käferbefall, 350 Festmeter wurden dafür verwendet. So vieles, das man hier sieht, ist aus zweiter Hand (wie Möbel), aus der Natur oder aus dem Bestand; der Bauernhof, der von den Großeltern stammt, ist immerhin 200 Jahre alt. Alte, hochwertig aufbereitete Ziegelmauern wie im Yogaraum oder in den Ställen, zeugen davon.
Die Oma hatte neun Kinder und einen Hof
Die Grundhaltung von Franz stammt wohl auch von der Oma – die ihrem Nachwuchs noch etwas mitgegeben hat: ein Appartement am Hof. Sie verfügte, dass dieses künftig Menschen zur Verfügung stehen müsse, die unverschuldet in Not geraten sind und eine Auszeit brauchen. Sie, die Mutter von neun Kindern, die nach dem Krieg auch noch den Hof nahezu allein schupfen musste, wusste, wovon sie sprach.
Franz Grießenauer hat sein Leben umgekrempelt, mit Hilfe seiner wunderbaren Mitarbeiter tierischer Natur. Vier Stationen gibt es auf dem Begegnungsweg: bei den Pferden, den Kühen, den Hühnern, den Katzen.
Man bekommt, was man braucht. Für den einen ist es das schlichte Beobachten der Tiere. Manche möchten nicht reden, nur ihre Ruhe haben. Andere möchten sich mit den Pferden beschäftigen, manche wollen Pilates machen, andere Seminare besuchen oder dort anbieten.
Eine Maxime hat Franz: „Die Menschen müssen sich wohlfühlen – die Tiere aber auch. Sie haben hier Mitspracherecht, wir begegnen ihnen auf Augenhöhe.“ Ihnen werde nichts aufgezwungen, sie können sich stets zurückziehen. Er, der sie ganz sanft ausbildet, keine konventionellen Reitstunden anbietet („ein Pferd braucht weder Sporen noch Zaumzeug, alles basiert auf Vertrauen“), merkt so oft rigorose Veränderungen: Jemand kommt gestresst – und geht mit einem neuen Blick auf sein eigenes Leben. Manchmal reicht dafür eine Stunde, manchmal sind es drei Tage beim Campen gegen kleines Geld. Ruhen. Entschleunigen. Aufladen.
Mein Tipp dazu: das Sofa vor den Wiederkäuern. . .
Infos und Preise: auszeit-koinerberg.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.