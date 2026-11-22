„So geht es vielen bei uns“, schmunzelt Franz Grießenauer. Und er muss es wissen – er weiß es aus eigener Erfahrung. „Ich war früher im Nebenerwerb Landwirt für den konventionellen Rinderbetrieb, hatte einen Job im Schichtbetrieb, war ständig im Hamsterrad, oft völlig übermüdet, hab Schmerzen ignoriert“, sagt er heute. Bis ihn heftige Bandscheibenvorfälle fast in Bewegungsunfähigkeit und schließlich in eine Auszeit zwangen. Und ein Moment dabei alles veränderte. Seine kleine Tochter hatte ihm auf den Rücken ihres Pferdes geholfen.