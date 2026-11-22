In Theresienfeld steht der Wal aus dem Filmklassiker „Der Unfisch“. Altmetallhändler Christoph Schmalzl bekam ihn nach Abschluss der Dreharbeiten zum Verschrotten. Weil er dafür aber zu schade war, wurde er mit viel Liebe wieder renoviert und wacht nun am Eingang des Firmengeländes.
„Ist das der Wal aus dem Prater?“ Diese Frage hören Altmetallhändler Christoph Schmalzl und sein Sohn Nikodemus aus Theresienfeld, Bezirk Wiener Neustadt, immer wieder. Doch nein – es handelt sich hierbei um den berühmten „Unfisch“ aus dem gleichnamigen Kultfilm von 1998.
Parabel über Macht, Erotik und die Gier der Menschen
Das skurrile Märchen von Regisseur Robert Dornhelm – nach einem Roman von Michael Köhlmeier – ist vielen noch gut in Erinnerung. Bis heute hält er der Gesellschaft einen Spiegel vor: eine Geschichte über Sehnsüchte, Macht, Erotik und die zerstörerische Kraft der Gier.
1997 wurde der Streifen an verschiedenen Schauplätzen rund um Wiener Neustadt und den Schneeberg gedreht. Der riesige, präparierte Wal sorgte damals für Aufsehen. Produzent Norbert Blecha hat heute noch schöne Erinnerungen an den Drehort Rohrbachgraben am Schneeberg. „Wir sind wochenlang herumgefahren und haben nach den perfekten Drehorten gesucht“, erzählt er im „Krone“-Gespräch. Die Infrastruktur war für ihn nahe Puchberg am Schneeberg perfekt. „Und die Einheimischen waren sehr kooperativ“.
Im Film wurde jedem Mann, der mit der geheimnisvollen Sophie (gespielt von Maria Schrader) im Inneren des Tieres schlief, ein Herzenswunsch erfüllt. Das sprach sich im fiktiven Tiroler Dorf schnell herum – und die Wünsche wurden immer dreister.
Filmfisch wurde liebevoll erhalten
Heute hat das ungewöhnliche Filmrequisit aus Polyester seinen fixen Platz auf dem Firmengelände der Altmetallfirma Schmalzl in Theresienfeld. „Und das schon seit 20 Jahren“, erzählt Firmenchef Christoph Schmalzl. Damals überließ ihn Produzent Blecha seiner Firma eigentlich zum Verschrotten. Doch dazu kam es nicht: „Er war uns einfach zu schade. Ich finde, er ist etwas ganz Besonderes.“ Vater und Sohn restaurierten den Wal liebevoll, verpassten ihm einen wasser- und UV-beständigen Anstrich und befreien ihn regelmäßig von Ästen und Gestrüpp.
Nur zweimal durfte der „Unfisch“ das Firmengelände verlassen – einmal für eine Ausstellung am Heldenberg und einmal für einen Faschingsumzug.
Und welchen Wunsch würden sich die beiden vom „Unfisch“ erfüllen lassen? „Dass es uns nie schlechter geht als jetzt!, sind sich beide einig.
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