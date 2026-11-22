Filmfisch wurde liebevoll erhalten

Heute hat das ungewöhnliche Filmrequisit aus Polyester seinen fixen Platz auf dem Firmengelände der Altmetallfirma Schmalzl in Theresienfeld. „Und das schon seit 20 Jahren“, erzählt Firmenchef Christoph Schmalzl. Damals überließ ihn Produzent Blecha seiner Firma eigentlich zum Verschrotten. Doch dazu kam es nicht: „Er war uns einfach zu schade. Ich finde, er ist etwas ganz Besonderes.“ Vater und Sohn restaurierten den Wal liebevoll, verpassten ihm einen wasser- und UV-beständigen Anstrich und befreien ihn regelmäßig von Ästen und Gestrüpp.