Die Kindergarten- und Modeschule in Wiener Neustadt verfügt seit Kurzem über ein eigenes KI-Labor, wo Jugendlichen den kreativen, aber auch unterstützenden Umgang mit der Künstlichen Intelligenz lernen.
Wie entstehen täuschend echte Bilder? Warum erfindet künstliche Intelligenz manchmal Antworten? Und wie lässt sich KI kreativ nutzen? Diesen Fragen gehen künftig die Schüler der HLM und BAfEP Wiener Neustadt (Mode- und Kindergartenschule) in ihrem neuen, schuleigenen KI-Labor auf den Grund. Mit einem Hochleistungsserver, modernen KI-Programmen und leistungsfähigen Notebooks können die Jugendlichen experimentieren, Texte, Bilder und Videos erstellen und sogar eigene Anwendungen entwickeln.
„Im Fach ’angewandte Mathematik’ lernen die Schüler beispielsweise, wie sie mit Prompts eigenständig Übungsbeispiele erstellen können“, erklärt Direktor Stefan Haider. Auch Fehler, Fake-Inhalte, Datenschutz und die gesellschaftlichen Folgen der Technologie werden kritisch hinterfragt.
Wir wollen junge Menschen nicht nur zu Anwendern machen, sondern sie befähigen, KI zu verstehen, zu hinterfragen und selbst zu gestalten.
Projektleiter und IT-Lehrer Markus Zsifkovits
Unterstützt wird das fächerübergreifende Projekt von der Pädagogischen Hochschule NÖ. Das Land NÖ fördert das Vorhaben mit 16.000 Euro.
„Die neuen technischen Möglichkeiten fordern auch die Schule heraus. Wir stellen uns diesen Herausforderungen und Chancen proaktiv und optimistisch“, so Direktor Haider.
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