Unterstützt wird das fächerübergreifende Projekt von der Pädagogischen Hochschule NÖ. Das Land NÖ fördert das Vorhaben mit 16.000 Euro.

„Die neuen technischen Möglichkeiten fordern auch die Schule heraus. Wir stellen uns diesen Herausforderungen und Chancen proaktiv und optimistisch“, so Direktor Haider.