Seit drei Jahrzehnten bringt die Stadtarchäologie Hall die Vergangenheit ans Licht. Nun soll eine neue Partnerschaft mit der Kunsthistorikerin Laura Morris die wertvolle Forschungsarbeit langfristig sichern und jahrhundertealte Geschichte für kommende Generationen erlebbar machen.
Wer heute über den Unteren Stadtplatz in Hall spaziert, ahnt kaum, dass hier vor Jahrhunderten noch Wasser floss. Teile des Platzes lagen einst in einem Seitenarm des Inn. Dass wir das wissen, verdanken wir der Stadtarchäologie. Seit drei Jahrzehnten liest sie im Boden der alten Salzstadt wie in einem Geschichtsbuch.
Nun beginnt ein neues Kapitel: Die Kunsthistorikerin Laura Morris will mit ihrer HSH Historic Site Hall GmbH die außergewöhnliche Forschungsarbeit langfristig stärken.
Als das Salz die Stadt reich machte
Hall war im Mittelalter ein wirtschaftliches Schwergewicht. Das Salz aus dem Halltal brachte Wohlstand, der Inn machte die Stadt zum bedeutenden Handelsplatz. 1303 erhielt Hall das Stadtrecht. Später kam das Silber aus Schwaz hinzu.
1486 wurde hier der Guldiner geprägt, ein Vorläufer des Talers und letztlich des Dollars. Auch Kaiser Maximilian I. hinterließ seine Spuren. Der Reichtum schuf eine prächtige Altstadt. Doch vieles blieb jahrhundertelang verborgen: unter Straßen, in Kellern und verschütteten Gruben.
Was Scherben und Knochen erzählen
Seit 1996 erforscht die Stadtarchäologie diese verborgene Welt. Rund 120 Fundstellen wurden untersucht. Grabungen im Gasthof „Goldener Engl“ zeigten, dass die Stadtmauer bereits um 1270 entstand.
In einer alten Latrinengrube fanden sich sogar Knochen von 35 Vogelarten. Solche Entdeckungen erzählen vom Alltag der Menschen, ihren Essgewohnheiten und ihrem Wohlstand. Österreichweit außergewöhnlich ist die Organisation: Ein Förderverein trägt die wissenschaftliche Einrichtung und ihr Museum. Spenden, Zuschüsse und viel ehrenamtliche Arbeit sichern ihren Bestand. Allein bei der Fundaufbereitung leisten Freiwillige jährlich rund 1000 Arbeitsstunden.
Hier setzt Laura Morris an. Am 16. November wurde eine Absichtserklärung für eine dreijährige Zusammenarbeit unterzeichnet.
Einige neue Perspektiven für alte Schätze
Eine KI-gestützte Wissensplattform soll jahrzehntelange Forschung erschließen, der virtuelle Stadtrundgang „Hall360Tirol“ erneuert und das Museum in der Burg Hasegg neugestaltet werden. Auch neue Grabungen bei der Pfarrkirche St. Nikolaus sind vorgesehen.
„Hall hat mich vom ersten Moment an fasziniert“, sagt Morris. Stadtarchäologe Alexander Zanesco sieht in der Partnerschaft eine große Chance, den Fortbestand der Einrichtung zu sichern.
Denn Halls Geschichte steckt nicht nur in Kaisern, Salz und Münzen, sondern auch in zerbrochenen Krügen, alten Mauern und den Spuren eines längst vergangenen Alltags. Diesen Schatz gilt es für kommende Generationen zu bewahren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.