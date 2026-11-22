Wer heute über den Unteren Stadtplatz in Hall spaziert, ahnt kaum, dass hier vor Jahrhunderten noch Wasser floss. Teile des Platzes lagen einst in einem Seitenarm des Inn. Dass wir das wissen, verdanken wir der Stadtarchäologie. Seit drei Jahrzehnten liest sie im Boden der alten Salzstadt wie in einem Geschichtsbuch.