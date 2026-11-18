Auction in New York
Klimt’s “Litzlbergkeller” Sells for 75 Million Euros
Gustav Klimt’s landscape portrait “Litzlbergkeller” (1915/16) was sold on Tuesday at a Christie’s auction in New York for $82.3 million (€74.9 million).
The work “Litzlbergkeller,” which comes from an anonymous private collection, is well known to local Klimt fans: It was on loan to the Leopold Museum in Vienna for several years.
The previous owners had purchased the work at auction in 1997 from the estate of Serge Sabarsky, a collector and co-founder of the “Neue Galerie” in New York.
The price of $14.7 million was considered a record at the time; a year later, the 110.5 x 110.5-centimeter work was transferred to Vienna on permanent loan. The work, which Gustav Klimt (1862–1918) began at his summer retreat and later completed in his Vienna studio, was commissioned by the banker Otto Primavesi. In 2019, the painting was exhibited at the Klimt Center in Schörfling am Attersee.
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