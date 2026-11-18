The price of $14.7 million was considered a record at the time; a year later, the 110.5 x 110.5-centimeter work was transferred to Vienna on permanent loan. The work, which Gustav Klimt (1862–1918) began at his summer retreat and later completed in his Vienna studio, was commissioned by the banker Otto Primavesi. In 2019, the painting was exhibited at the Klimt Center in Schörfling am Attersee.