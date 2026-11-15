Turkey Is Eliminated
LIVE: Italy Back in the Running, France on Track for Group Victory
With a 2-1 victory over Turkey, which had already been eliminated, France secured first place in Group A1 of the Nations League on Sunday evening. They benefited from Italy’s 1-4 thrashing in Belgium.
The quarterfinal spots thus go to France and Belgium. Italy must settle for third place.
Belgium Proves to Be Italy’s Stumbling Block
For Italy, the Nations League ended as disappointingly as it had begun—with Belgium as its stumbling block. After once again failing to qualify for the World Cup, the Squadra Azzurra kicked off the tournament in September with a 0–2 home loss to Kevin De Bruyne and company; on Sunday, they suffered a 1–4 defeat in Brussels.
Despite an early lead thanks to Francesco Pio Esposito (11'), the visitors were already down by three goals before halftime—scored by Maxim De Cuyper (15'), Nathan Ngoy (22'), and Jeremy Doku (26') before halftime; they conceded another goal late in the game to Diego Moreira (80') and saw the Belgians snatch the quarterfinal spot from them.
French Defeat Turks
The Red Devils, for whom a draw would not have been enough, advance from Group 1 along with France, for whom an own goal by Emirhan Topcu (49th) and a late goal by Eli Kroupi (80th) secured an unspectacular 2-1 victory over Turkey. The Turks’ consolation goal by Abdülkerim Bardakci (90th) came too late.
Group A1
France - Turkey 2–1 (0–0)
Goals: Topcu (49'/own goal), Kroupi (80') and Bardakci (90')
Belgium - Italy 4-1 (3-1)
Goals: De Cuyper (15'), Ngoy (22'), Doku (26'), Moreira (80'); P. Esposito (11')
Group A3
Croatia – Czech Republic 2–1 (1–0)
Goals: Perisic (2.), Majer (87.) and Hlozek (84.)
Spain – England 2–3 (0–1)
Goals: Oyarzabal (65th minute/penalty), Williams (75th minute); Kane (45th minute/penalty), Konsa (53rd minute), White (57th minute). Red card: Anderson (63rd minute/England)
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